GP Arábia Saudita F1: Oscar Piastri fez a vez de Lando Norris | AutoSport

Lando Norris exagerou na Q1 e bateu no muro interior da última curva do traçado saudita, colocando um fim prematuro à sua presença na qualificação. Sem Lando Norris, a grande aposta da McLaren para tentar recuperar terreno na classificação depois do desastre no Bahrein, Oscar Piastri disse presente e colocou um carro papaia entre os dez primeiros da grelha de partida. O estreante foi ainda mais rápido do que Pierre Gasly, cujo Alpine A523 parece ser mais performante do que o MCL60, e ficou a 0.020s do tempo alcançado por Lewis Hamilton. Uma boa prestação do “rookie” que vestiu o seu melhor fato para a qualificação de hoje e não o pode esquecer para a corrida de amanhã.

Ao contrário de Piastri, o outro estreante Logan Sargeant teve uma qualificação para esquecer, preenchida de pequenos erros que o impediram de concluir uma volta num tempo dentro dos 107% regulamentares para estar presente na corrida. Não o deverão afastar da prova de amanhã, mas foram muitos erros num curto espaço de tempo.