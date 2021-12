GP Arábia Saudita F1: Os números do circuito de Jidá | AutoSport

Aos poucos vamos descobrindo o que a mais recente adição ao calendário da F1 tem para nos dar. Apenas amanhã teremos a noção real do desafio que a pista apresentará aos pilotos, mas os números da nova infraestrutura são para já impressionantes:

Esta é a primeira vez que a F1 visita a Arábia Saudita, a quarta pista no Médio Oriente e é a 75ª pista a receber uma prova de F1. Com 6.175 km, entra diretamente para o segundo lugar das pistas mais longas do calendário, ficando a apenas 800m do comprimento total de Spa, a pista mais longa do calendário. Baku e Silverstone são as pistas que se seguem na tabela.

Será a quinta pista a receber uma corrida noturna, com Singapura a receber uma corrida deste género pela primeira vez em 2008, seguida de Abu Dhabi e Bahrein, com a entrada deste ano do Qatar e agora Jidá.

34 mil toneladas de asfalto foram usadas na construção desta pista, assim como 550 mil toneladas de cimento, 30 mil metros quadrados de tijolos e 1400 toneladas de vidro.

Com 27 curvas, o traçado deverá proporcionar velocidades médias de 250 km/h. A volta mais rápida da F1 foi feita em Monza, no ano passado, por Lewis Hamilton com uma velocidade média de 264.362 km/h. No entanto, as primeiras impressões é que a pista poderá ser até mais rápida, algo que só se saberá com certeza amanhã. A velocidade máxima poderá rondar os 320 km/h na secção entre as curvas 25 e 27. A curva 13 terá uma inclinação (banking) de 12º que ajudará a manter a velocidade nessa zona. A pista deverá ajudar os carros com boa velocidade em curvas médias e altas, com a Mercedes e a McLaren a serem as marcas que mais poderão beneficiar com esta configuração. Este fim de semana promete muita velocidade.