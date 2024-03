GP Arábia Saudita F1: Oliver Bearman espera que uma “porta se abra” | AutoSport

Depois de ter recebido bastantes elogios na sua estreia na Fórmula 1, Oliver Bearman vai viajar para a Austrália com a Ferrari para ficar de prevenção e à espera para se perceber se Carlos Sainz vai recuperar totalmente da cirurgia a que foi submetido a tempo do Grande Prémio em Melbourne. Ao mesmo tempo, o bom desempenho do jovem britânico na Arábia Saudita poderá ajudar a abrir a porta de um lugar a tempo inteiro na Haas, na próxima temporada.

Em relação à presença de Sainz em pista na Austrália, palco do próximo Grande Prémio da temporada, Frédéric Vasseur esclareceu que “provavelmente, só tomaremos uma decisão em Melbourne”, apesar do piloto espanhol ter estado na garagem da Ferrari em Jidá, para assistir à corrida. Vasseur adiantou ainda que “pelo menos agora sabemos que temos um bom substituto em Ollie [Oliver Bearman].

Apesar de parecer ser possível a recuperação de Sainz, o chefe de equipa da Scuderia prefere ser mais cauteloso. “Temos que dar um passo de cada vez. Tem de recuperar primeiro e tomaremos uma decisão na próxima semana. Teremos Oliver na equipa para o caso de ser necessário, mas já estamos optimistas quanto à sua presença”.

Depois do desempenho na Arábia Saudita e dos elogios até de outros pilotos, como foi o caso de Charles Leclerc e Max Verstappen, o objetivo de Bearman em conseguir um lugar na grelha da próxima temporada, ganhou mais argumentos. Mesmo Bearman não nega que a Haas pode ser a sua grande oportunidade em 2025 para entrar na F1. “Tenho muitos treinos livres com eles [Haas] este ano. Estou ansioso por construir uma boa relação com eles e espero que uma porta se abra. Isso seria fantástico”, disse o jovem britânico.

Frédéric Vasseur prefere, para já, ver como correm os treinos e testes de Bearman, concentrando-se na Fórmula 2. “Ainda tem a oportunidade de testar o carro e participar nos primeiros treinos, e vamos analisar isso cuidadosamente. E não me esqueço que ele estava na pole aqui [Jidá] e eu arruinei-lhe o fim de semana da F2”, concluiu o chefe de equipa da Ferrari.