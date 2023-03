GP Arábia Saudita F1: O que pode mudar nos quatro primeiros? | AutoSport

Depois do Bahrein, é a vez da caravana da F1 rumar à Arábia Saudita. A Red Bull esteve numa ‘liga’ à parte no Bahrein, algo que já tinha deixado no ar nos testes de pré-época, pelo que não foi surpresa ver Max Verstappen e Sergio Perez terminarem em primeiro e segundo lugar na ronda de abertura. Mas o Bahrein não é um circuito que mostre bem a ‘verdadeira’ ordem competitiva. Foi ‘verdadeira’ ali, mas pode ser diferente em Jidá.

De facto, nenhum circuito o pode garantir, devido às diferenças nos locais que se visitam ao longo da época. Mas a primeira corrida foi numa pista que dá prioridade à tração e ao desempenho dos pneus traseiros, enquanto que Jidá é um GP completamente diferente.

Este circuito pode perfeitamente levar a uma mudança na ordem quando se trata das quatro primeiras equipas.

Embora a vantagem da Red Bull possa ser reduzida através de uma combinação da pista que se adapta menos ao seu carro e mais aos seus rivais, o trio de perseguidores, Aston Martin, Ferrari e Mercedes estiveram todos tão próximos no Bahrein que mesmo uma ligeira alteração pode ter um grande impacto nas posições na Arábia Saudita.