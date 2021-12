GP Arábia Saudita F1: O que há por decidir no 2º pelotão | AutoSport

As lutas do meio do pelotão só se definiram nas últimas duas corridas, pois até aí as coisas andaram extremamente bem equilibradas. Em três corridas a Ferrari ganhou 43 pontos à McLaren, e no Qatar Alpine e Alpha Tauri foram notavelmente rápidas na qualificação, mas na corrida a Alpine fez o seu melhor resultado de conjunto do ano, com Fernando Alonso a terminar em terceiro e Esteban Ocon em quinto. Só aí ganharam 23 pontos à segunda equipa da Red Bull, números que em duas corridas são difíceis de recuperar.

Contudo, enquanto a Alpine tem dois pilotos como Fernando Alonso e Esteban Ocon, Yuki Tsunoda contribuiu apenas com 20 para o pecúlio da sua equipa, enquanto Pierre Gasly fez bem melhor que os dois homens da Alpine.

Seja como for, estamos preparados para um fim-de-semana em que Ferrari, McLaren, Alpine, Alpha Tauri e Aston Martin sentirão todas que há muitos pontos para alcançar. Mesmo que as posições nos campeonatos, já estejam, em teoria, bem definidas, há ainda muitos pontos de interesse lá pelo meio.

Curioso é também perceber que, de um ano para o outro, as coisas podem mudar mesmo muito no campeonato de construtores.