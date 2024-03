GP Arábia Saudita F1: o que dizem as equipas antes da corrida (Red Bull, Ferrari, Aston Martin, McLaren e Mercedes) | AutoSport

Red Bull

Verstappen esteve forte durante todo o fim de semana e pareceu confiante desde o início na qualificação. Liderou a Q1 e a Q2, por isso não foi surpresa vê-lo conquistar a pole por uma margem saudável. Pérez esteve sempre no seu encalço e admitiu que não conseguiu fazer a sua última volta rápida na Q3.

Christian Horner, Diretor da Equipa: “Foi um desempenho muito forte da equipa na qualificação e foi ótimo ver o Max conquistar a sua 34ª vitória. De facto, na Q3, ele fez duas voltas que foram suficientemente boas para conquistar a pole position, o que é um desempenho incrível. Ver o Checo a alinhar em terceiro na grelha é brilhante e coloca-nos numa boa posição para a corrida. Será inevitavelmente uma corrida difícil e as outras equipas parecem fortes, mas temos muita confiança na equipa e no carro, parecemos ter um ritmo de corrida forte e estamos ansiosos pela corrida.”

Ferrari

O problema de Sainz levou à chamada do piloto de reserva, Ollie Bearman. Apesar de nunca ter conduzido o SF-24 antes do terceiro treino, deu uma boa conta de si e fez ainda mais do que isso quando chegou a altura da qualificação. Sem nunca ter conduzido nas condições mais frias da noite, conseguiu passar à Q2 e ficou a um passo da Q3, contentando-se com um promissor P11 na grelha. Coube a Leclerc dar a bandeira da equipa na corrida dos 10 primeiros, com o piloto monegasco a conseguir mais uma vez um lugar na primeira linha.

Fred Vasseur, Diretor da Equipa: “Foi uma sessão bastante boa, apesar de o Max ter feito um trabalho fantástico no início da Q3 e de a pole ter ficado um pouco longe para nós. A última tentativa de Charles foi muito boa e, por isso, ele conseguiu garantir o P2 mais uma vez na primeira fila. Agora, com ele, temos de nos concentrar na corrida onde precisamos de ter uma boa estratégia e uma corrida limpa.

“Também estou satisfeito com o Oliver, pois não foi um dia fácil para ele, que entrou no carro à última hora, pois só lhe disse ao telefone três horas antes do FP3. Conseguir chegar à Q2, não muito longe de chegar à Q3 e numa pista muito difícil, é bastante impressionante. Apesar de ter tantas coisas para gerir, não estava particularmente nervoso e foi uma experiência inesquecível para ele. No FP3 concentramo-nos em fazer as paragens nas boxes e também trabalhámos nos arranques, dois aspetos que serão importantes para ele amanhã. Vamos ver o que ele consegue fazer”.

Aston Martin

O ritmo de Alonso no FP2 sob as luzes revelou-se genuíno, com o espanhol a estar na luta pela pole em Jeddah. Teve um reboque muito útil de Hamilton na linha de partida para a sua última volta, mas cometeu um pequeno erro no último sector, o que foi suficiente para o relegar para a segunda linha. Com Stroll também no top 10, a Aston Martin tem claramente um carro de qualificação rápido – mas será que é um carro de corrida rápido?

Mike Krack, Diretor da Equipa: “Foi uma boa sessão de qualificação esta noite em Jeddah. O nosso objetivo era colocar ambos os carros na Q3. Toda a gente tem pontos fortes e fracos neste circuito. Atingimos o nosso objetivo. Muita coisa pode acontecer aqui na corrida. O mais importante é terminar com os dois carros em posições de pontuação.”

McLaren

Norris nunca pareceu 100% feliz na qualificação, queixando-se pelo rádio e, de um modo geral, não se mostrando o seu entusiasmo habitual. Parecia estar atrás do seu colega de equipa em todos os segmentos, e o mesmo aconteceu na Q3, com Piastri a ser o melhor da dupla. No entanto, não houve grande diferença entre eles, nem mesmo meio décimo no final, embora Piastri tenha usado mais um jogo de pneus macios do que o seu colega de equipa.

Andrea Stella, Diretor da Equipa: “Um bom resultado para a equipa hoje na qualificação coloca-nos numa posição forte para marcar bons pontos. O Lando e o Oscar fizeram melhorias constantes, sessão a sessão, e fizeram voltas competitivas num ‘campo’ que esteve equilibrado durante toda a qualificação.

“Com o Lando, decidimos orientar a estratégia de pneus um pouco mais para a corrida, por isso é bom que ele esteja lá em cima na qualificação. Com o Óscar, queríamos maximizar o potencial da qualificação e ele fez um bom trabalho ao conseguir este resultado. Estamos ansiosos por uma corrida produtiva”.

Mercedes

A Mercedes continuou as suas alterações de afinação na sexta-feira, continuando a fazer experiências enquanto debatia a direção a tomar. Acabaram por ter dois carros no top 10, pelo menos, mas nenhum dos pilotos estava 100% satisfeito. Russell cometeu um erro na sua última corrida na Q3, que foi a sua única corrida com softs novos e ficou frustrado consigo mesmo, enquanto Hamilton estava a lutar com o carro e nunca pareceu estar ao ritmo do seu colega de equipa.

Toto Wolff, Diretor da Mercedes-Benz Motorsport: “Foi uma sessão de qualificação muito aborrecida! Temos um carro rápido, mas está no fio da navalha. Os pilotos estão a lutar para conseguir fazer uma volta de forma consistente. O George estava a caminho de uma volta forte e podia estar a lutar por lugares na segunda linha. Infelizmente, perdeu a traseira do carro. Entretanto, Lewis nunca teve o feedback do carro que queria, o que significa que não conseguiu ser mais rápido.

“Penso que o ritmo da corrida vai ser muito próximo entre nós, os Ferrari e os McLaren. O nosso objetivo é tentar estar à frente deles amanhã, mas sabemos que as ultrapassagens não são fáceis aqui.

Na semana passada, pensámos que tínhamos um carro mais rápido em corrida, mas não conseguimos mostrar isso. Esperamos ter uma noite melhor aqui em Jeddah. Vamos dar o nosso melhor e ver o que conseguimos fazer.”