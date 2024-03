GP Arábia Saudita F1: o que dizem as Equipas antes da corrida (RB, Haas, Kick Sauber, Alpine e Williams) | AutoSport

RB

Os Red Bulls tiveram um resultado de qualificação muito semelhante ao da semana passada, com Ricciardo mais uma vez em 14º lugar na grelha, uma vez que continua a ter dificuldades com o carro nas voltas com pouco combustível. Tsunoda voltou a ser mais rápido do que o seu colega de equipa, só que desta vez em vez de ficar em 11º, passou para a Q3 e aí foi mais rápido do que o Aston Martin de Stroll. Foi um bom resultado para o piloto japonês, mas pode ser difícil para ele ficar lá amanhã, com uma Ferrari tentando vir por trás.

Guillaume Dezoteux, Diretor de Performance: “Tivemos uma quinta-feira à noite muito atarefada, analisando os dados de telemetria e testando as alterações de configuração no simulador. A sessão de qualificação correu muito bem para Yuki, que conseguiu chegar à Q3 e garantir o P9 à frente de Stroll.

O carro mostrou-se consistente durante toda a sessão e o nosso plano de nos concentrarmos em voltas individuais, obtendo boas janelas de tráfego e adaptando o equilíbrio à evolução da pista funcionou muito bem. O Daniel conseguiu passar à Q2 com alguma margem, mas infelizmente não conseguiu passar à Q3. Pareceu-lhe mais difícil fazer uma volta completa e algumas curvas – como a Curva 4 – eram difíceis, o que é algo que temos de compreender melhor.

Os carros diretamente à nossa frente são ligeiramente mais rápidos, mas sabemos que Jeddah pode oferecer corridas agitadas e o nosso objetivo é marcar os primeiros pontos da época aqui.”

Haas

A Haas pareceu rápida no último treino, por isso não foi surpresa quando ambos os pilotos chegaram à Q2 com relativa facilidade. Mas uma vez lá, Hulkenberg foi forçado a parar na pista com um problema na unidade de potência. Isso arruinou a primeira volta de Magnussen e provocou as bandeiras vermelhas, interrompendo o ritmo de todos. Quando a sessão recomeçou, o dinamarquês não conseguiu imprimir o mesmo ritmo do carro que na Q1 e abandonou juntamente com o seu colega de equipa.

Ayao Komatsu, Diretor da Equipa: “Sabíamos que esta sessão de qualificação ia ser equilibrada e tínhamos de tirar o máximo partido dela para conseguir um bom resultado. O bom é que conseguimos colocar os dois carros na Q2, o que é muito bom. Claro que a Q2 não correu de acordo com o planeado – o Nico teve um problema com o sistema de combustível que ainda estamos a investigar. Do lado do Kevin, penso que ele teve novamente uma boa oportunidade, mas infelizmente devido a um erro no procedimento de cronometragem, ele não chegou a tempo de iniciar a sua última volta cronometrada, por isso vamos rever isso e garantir que não volta a acontecer. A coisa boa para amanhã é que na nossa série longa de voltas no TL2, tivemos um ritmo bastante consistente, por isso ainda acho que podemos chegar ao top 10 na corrida.”

Kick Sauber

Zhou perdeu a traseira do seu carro na sua primeira volta de arranque com pneus macios no último treino, batendo nas barreiras e danificando tanto a traseira como a frente do seu carro. A sua equipa teve de se esforçar muito para reparar o carro e, apesar de o terem colocado na Q1 com 1h50 no relógio, não conseguiu dar a volta a tempo de iniciar uma volta de ataque. Bottas ficou com a bandeira da equipa, mas também saiu na Q1.

Alessandro Alunni Bravi, Representante da Equipa: Antes de mais, temos de agradecer à equipa por ter conseguido montar o carro do Zhou e colocá-lo em pista para a sessão de qualificação. Embora tenhamos perdido a oportunidade de marcar um tempo por apenas cinco segundos, pelo menos pudemos fazer uma volta de instalação para garantir que o carro está novamente em condições de funcionamento.

Após o acidente, Zhou foi examinado pelo Centro Médico devido às elevadas forças G sofridas no impacto e, felizmente, estava bem. Na corrida teremos de lutar para recuperar posições. O Valtteri, infelizmente, falhou a Q2 por uma pequena margem, tendo perdido cerca de cinco décimos nas últimas curvas devido ao tráfego: é bastante dececionante, pois ele tinha claramente potencial para uma posição mais alta na grelha. Mostrámos no Bahrain que podemos lutar pelos pontos e é nisso que estamos concentrados para a corrida, embora não seja um objetivo fácil, estou confiante na capacidade da equipa e dos nossos pilotos para recuperar algumas posições durante a corrida.”

Alpine

Houve sinais de uma pequena recuperação para a Alpine, mas o fabricante francês não conseguiu e afundou-se novamente na ordem. Ocon conseguiu superar o seu colega de equipa, mas com ambos a saírem novamente na Q1, é uma pequena consolação antes do que poderá ser uma corrida muito longa.

Bruno Famin, Diretor da Equipa: “Foi um dia complicado em Jeddah, mas o mérito é de toda a equipa por ter mantido o espírito elevado e por ter insistido em todas as áreas. O dia da corrida é uma nova oportunidade e sei que a equipa, e os pilotos, vão ter o mesmo empenho para continuar a encontrar melhorias. Veremos o que nos reserva a corrida e continuaremos a trabalhar arduamente em conjunto como equipa para melhorar a nossa compreensão e o nosso desempenho.”

Williams

Dave Robson, Diretor de Desempenho de Veículos: “Foi feito muito trabalho de qualidade durante a noite, tanto na pista como em Grove, e como resultado conseguimos melhorar o carro. As condições eram semelhantes às do 1º dia, mas conseguir colocar os pneus na janela certa e, ao mesmo tempo, gerir o tráfego continuou a ser muito difícil. Infelizmente, o Logan beijou o muro no início do FP3. Embora o contacto tenha sido ligeiro, causou danos suficientes na suspensão dianteira para que ele não pudesse voltar à sessão. Neste contexto, a sua volta de abertura na Q1 foi muito impressionante, mas não foi capaz de continuar a construir o seu forte arranque à medida que a Q1 avançava.

Alex conseguiu ganhar confiança e afinar a sua preparação dos pneus durante a Q1, mas não conseguiu completar a sua última volta, tendo perdido muito tempo atrás do Ferrari; teve sorte em passar à Q2 com base numa volta anterior. Na Q2, conseguiu encontrar um bom ritmo e adaptar a sua preparação de pneus às condições de arrefecimento constante da pista, mas apesar de não ter os pneus numa janela perfeita para o início dessa volta, ele conseguiu estabelecer o seu melhor tempo do evento e terminar em 12º.

Os pneus comportam-se de forma bastante diferente aqui em condições de corrida e, por isso, os pilotos terão de utilizar a sua experiência do TL2 para encontrar o nível correto de gestão de pneus para uma corrida dura. Ambos têm uma excelente oportunidade de progredir durante a corrida e vamos fazer tudo o que pudermos para lhes dar essa hipótese.”