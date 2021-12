GP Arábia Saudita F1: O primeiro ‘match point’ para Max Verstappen | AutoSport

A corrida do próximo fim de semana será a primeira oportunidade para Max Verstappen assegurar o título de 2021, mas para que isso suceda e utilizando linguagem do ténis, é preciso que Lewis Hamilton esteja “muito abaixo do seu jogo” (ou tenha azares) para que isso suceda.

Neste momento há oito pontos entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, e este campeonato tem sido tão intensamente disputado que parece quase impossível imaginar que não seja decidido na corrida final. Mas Jidá é na realidade a primeira oportunidade de Max Verstappen assegurar o título de pilotos.

Como líder do campeonato, Verstappen detém a vantagem, mesmo que Hamilton e Mercedes tenham tido o ‘pacote’ mais forte nas duas últimas corridas. E a equação é bastante simples do ponto de vista do neerlandês: precisa de terminar entre os dois primeiros para ter hipótese de ganhar o título. Se for terceiro ou ficar mais baixo, o campeonato é garantido que seja decidido em Abu Dhabi, independentemente do lugar em que Hamilton terminar.

Mas se Verstappen conseguir um resultado entre os dois primeiros, então a posição em que Hamilton termina torna-se muito importante.

Uma vitória com a volta mais rápida para Verstappen significa que Hamilton precisa de terminar entre os cinco primeiros para manter o título ‘vivo’, enquanto que uma vitória sem a volta mais rápida para o piloto da Red Bull faz com que uma classificação entre os seis primeiros seja necessária para Hamilton.

Se Verstappen for o segundo com a volta mais rápida, Hamilton precisa de marcar pelo menos dois pontos – por isso, uma classificação no top nove – e se Verstappen for segundo sem a volta mais rápida, ele só será campeão se Hamilton não conseguir marcar pontos. Simples.