GP Arábia Saudita, F1: Novo acidente e corrida novamente interrompida | AutoSport

A corrida está novamente parada depois de um acidente que deixou por terra Nikita Mazepin, Sergio Perez e George Russell.

Lewis Hamilton largou melhor no recomeço da corrida, mas Max Verstappen colocou o carro à frente do Mercedes na entrada da curva 2 e todo o pelotão ficou muito próximo. Esteban Ocon passou para segundo, quando Hamilton foi atrasado por Verstappen. Com muitos carros juntos num curto espaço, um toque de Charles Leclerc na traseira do Red Bull fez Sergio Perez bater nos muros do traçado saudita, o que levou a outros toques.