GP Arábia Saudita F1: Notas AutoSport | AutoSport

Estas são as notas atribuídas pelo AutoSport aos pilotos pelas suas prestações no Grande Prémio da Arábia Saudita:

Max Verstappen – Nota 10

Nova vitória de Max Verstappen e não sendo tão espetacular como no Barém, foi muito confortável. Tão confortável que é difícil ter esperança que qualquer outro piloto o possa bater tão cedo.

Esta foi a 56ª vitória de Verstappen na Fórmula 1, a nona consecutiva e ao mesmo tempo, o 100º pódio do neerlandês.

Sergio Pérez – Nota 9

O piloto mexicano voltou a fazer tudo bem na corrida, à semelhança da prova anterior. Não colocou em causa a liderança do seu companheiro de equipa, mas o piloto mexicano foi capaz de ultrapassar Charles Leclerc ainda na fase inicial, apesar de uma qualificação menos conseguida.

Com o segundo lugar de Sergio Pérez em paralelo com a vitória de Verstappen, a Red Bull chegou ao 30º um-dois na Fórmula 1.

Charles Leclerc – Nota 9

À semelhança de Pérez, Charles Leclerc parece ter feito tudo o que pôde, mas o Ferrari ainda tem uma margem para recuperar para o Red Bull RB20, não lhe sendo possível defender o segundo lugar quando foi o ataque do piloto mexicano, nem teve condições de pressionar Max Verstappen.

Oscar Piastri – Nota 8

O piloto australiano esteve melhor do que Lando Norris na Arábia Saudita, mas perdeu muito tempo atrás de Lewis Hamilton com pneus em melhores condições. Mesmo que tivesse ultrapassado o adversário britânico, talvez não tivesse condições de alcançar Leclerc e lutar pelo pódio, mas Piastri aproveitou muito bem a sua rapidez nas curvas de alta velocidade e fez um melhor trabalho do que o seu companheiro de equipa durante todo o fim de semana.

Fernando Alonso – Nota 8

Um fim de semana bom de Fernando Alonso em Jidá. Foi um dos mais rápidos nos treinos e bateu-se pelos melhores lugares da grelha de partida, retirando o máximo partido do AMR24, que ainda parece ser um carro com alguma diferença para a McLaren, mas que não parece nas mãos do espanhol.

George Russell – Nota 7

George Russell está mais à-vontade do que Lewis Hamilton aos comandos do Mercedes W15, mas ainda há muito trabalho pela frente, tanto para a equipa como para os pilotos, para poderem ter como objetivo lutar pelo pódio.

Na corrida esteve longe de Piastri e de Fernando Alonso.

Oliver Bearman – Nota 9

Estreante chamado à pressa para substituir Carlos Sainz, o jovem piloto britânico esteve bem na corrida, recuperando terreno desde a 11ª posição da grelha de partida. Soube tirar partido do bom Ferrari SF-24, sem cometer erros de maior numa pista traiçoeira, que pode invejar outros pilotos a tempo inteiro.

Lando Norris – Nota 7

Liderou a corrida por não ter parado na situação de Safety Car e depois manteve Lewis Hamilton, com quem discutiu a posição na corrida, longe para não sofrer qualquer possibilidade de ataque por parte do compatriota da Mercedes.

Os pneus macios não foram suficientes para tentar alcançar o estreante Oliver Bearman no último ‘stint’.

Lewis Hamilton – Nota 6

O piloto britânico não está “confortável” com o W15 e isso comprova-se com o resultado que obteve na Arábia Saudita. Lewis Hamilton não está a ter um início fácil da sua última temporada na Mercedes e tem visto George Russell na sua frente, tanto em qualificação como em corrida.

Nico Hülkenberg – Nota 8

O primeiro ponto da Haas foi conquistado por Nico Hülkenberg, mas com muita ajuda de Kevin Magnussen, numa aposta estratégica bem conseguida por parte da Haas.

O piloto alemão não cometeu erros na corrida, recuperando bem no sábado depois do problema que sentiu no Q2 da qualificação. Apesar do contratempo no dia anterior, Hülkenberg demonstrou a sua resiliência ao permanecer na pista na situação do safety car e capitalizar, garantindo um valioso ponto.

Alexander Albon – Nota 7

Kevin Magnussen – Nota 7

Esteban Ocon – Nota 7

Logan Sargeant – Nota 6

Yuki Tsunoda – Nota 7

Daniel Ricciardo – Nota 4

Valtteri Bottas – Nota 5

Zhou Guanyu – Nota 5

Lance Stroll – S/Nota

Pierre Gasly – S/Nota