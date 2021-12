GP Arábia Saudita F1, Nico Rosberg: “Feliz por não estar num carro este fim de semana” | AutoSport

Nico Rosberg ficou impressionado com a exigência do Circuito de Jidá, e admitiu mesmo que se sente feliz por não estar num carro de F1 este fim de semana, olhando para os riscos que a pista apresenta.

Temos visto desde ontem que este novo traçado é difícil, e vai exigir concentração máxima durante toda a corrida pois a velocidade a que se fazem as curvas, algumas delas cegas, é impressionante. Rosberg realçou os riscos deste traçado:

“Acabei de dar algumas voltas no simulador”, disse ele no seu último vídeo do YouTube, “acreditem em mim, esta pista é uma loucura. É muito rápida, não há nenhuma escapatória. Há uma curva que vamos em oitava e se reduz para sétima, e a curva é quase a fundo. E olha-se para a direita, há uma parede. Isto vai ser uma loucura. É uma loucura. E, honestamente, fico feliz por não estar no carro para este fim-de-semana. Isto parece ser de alto, alto risco. É uma daquelas alturas em que digo: “Ah, não me importo de não estar no carro”.

“Vai ser emocionante ver como todos se vão dar, espero que todos se mantenham seguros. Este é o derradeiro desafio”, disse ele. “Isto é perigoso, muito perigoso. O problema é que, quando se começa a andar, há muita areia, por isso poderá ser escorregadio. Só é preciso começar lentamente, com passos seguros. Só tens de encontrar o teu ritmo e não cometer nenhum erro. É um desafio insano”.