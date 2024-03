GP Arábia Saudita F1, Nico Hülkenberg: Um ponto “muito importante” para a Haas | AutoSport

A Haas conseguiu somar o primeiro ponto, depois de Nico Hülkenberg ter terminado o Grande Prémio da Arábia Saudita no décimo lugar, bastante ajudado pelo seu companheiro de equipa Kevin Magnussen, numa clara aposta da equipa norte-americana em dar ao piloto alemão toda a margem possível para poder parar na box sem perder um lugar na classificação.

Com a corrida estragada devido a duas penalizações de 10 segundos cada, Magnussen encontrava-se em posições fora dos pontos, enquanto Hülkenberg lutava com Zhou Guanyu pelo último ponto disponível. Já depois do Safety Car, e sem parar o alemão nessa altura, a Haas pediu a Magnussen para segurar os adversários atrás de si, dando margem suficiente para a paragem do companheiro de equipa. O plano foi bem executado pelo dinamarquês, somando Nico Hülkenberg um ponto em Jidá.

“Sinto-me satisfeito, obviamente, porque para somar um ponto nestes dias é preciso que um dos cinco primeiros carros desista, o que obviamente aconteceu hoje, e nós conseguimos tirar partido disso. Penso que a estratégia da equipa foi muito boa, ao dividir a estratégia entres os dois carros na altura do Safety Car”, disse o piloto alemão no final do GP da Arábia Saudita. “Depois disso tive um bom ritmo e com o bom trabalho de equipa do Kevin [Magnussen], ajudou bastante a minha corrida e a equipa com um ponto”.

Hülkenberg sublinhou ainda a importância do ponto conquistado hoje “É muito importante, porque as margens são muito curtas, especialmente no meio do pelotão. Até agora, parece que as cinco primeiras equipas têm uma grande vantagem sobre todas as outras. São 10 carros e não há muitas oportunidades para somar pontos. Quero dizer, um ponto é um ponto, também não é muito, mas mais vale um do que nenhum”, concluiu o piloto da Haas.

Foto: Simon Galloway / LAT Images