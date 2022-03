GP Arábia Saudita F1: Nico Hulkenberg (re) confirmado no lugar de Sebastian Vettel | AutoSport

Nico Hulkenberg vai correr na Aston Martin no lugar de Sebastian Vettel, no Grande Prémio da Arábia Saudita deste fim-de-semana. Depois de ter ficado de fora devido a ter testado positivo para a covid-19, no no Grande Prémio do Bahrein do fim-de-semana passado, o alemão ainda não será desta que regressa. A equipa não revelou se Vettel ainda testou positivo, mas confirmou que Nico Hulkenberg para todo o GP da Arábia Saudita.

Se tudo correr normalmente, Sebastian Vettel deve estar apto para o GP da Austrália, que se realiza duas semanas após a corrida de Jidá.