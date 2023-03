GP Arábia Saudita F1: Mudanças na pista para aumentar segurança | AutoSport

O traçado do circuito de Jidá, palco do próximo Grande Prémio da Arábia Saudita, sofreu alterações em algumas curvas para aumentar o nível de segurança dos pilotos, depois de ter recebido duas provas do mundial de Fórmula 1 em 2021 e 2022. Desde nova colocação de corretores para remodelar algumas curvas mais rápidas e reduzir a velocidade dos pilotos, até afastar alguns muros de proteção para melhorar a visibilidade dos pilotos em curva, as alterações foram realizadas em cooperação com a empresa Tilke GmbH, após consulta com a F1, a FIA e os pilotos, analisando ainda do que é capaz esta nova geração de monolugares.

As barreiras na curva 14 – uma curva de 180 graus – e na curva 20 foram afastadas sete metros e meio para trás e cinco metros, respetivamente, assim como os muros protetores nas curvas oito e dez, para melhorar a visibilidade dos pilotos nessas zonas, algo que foi imediatamente criticado pelos pilotos na primeira visita a Jidá.

As curvas 22 e 23 foram modificadas e serão mais apertadas, com o objetivo de reduzir a velocidade em cerca de 50 km/h às visitas anteriores. Por último, serão colocadas faixas no exterior de algumas curvas – uma solução que é parecida com o que é usado em Paul Ricard – o que fará vibrar os carros se passarem por cima, tentando com Isto dissuadir os pilotos a “cortar” demasiado a curva e a passarem mais perto das proteções.