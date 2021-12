GP Arábia Saudita, F1: Mick Schumacher bate e obriga a Safety Car | AutoSport

Mick Schumacher perdeu o controlo do Haas e bateu forte no complexo da curva 21, obrigando a entrada do Safety Car à volta 10. O piloto informou a equipa via rádio que está bem. Devemos ter o SC ainda em pista durante algum tempo, se tivermos em conta o que aconteceu nas corridas da Fórmula 2.

Vários pilotos estão a escolher parar neste momento para troca de pneus. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, assim como George Russell e Lance Stroll, enquanto Max Verstappen se mantém para já em pista.