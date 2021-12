GP Arábia Saudita F1: Michael Masi garante qualidade da pista apesar dos atrasos | AutoSport

Os atrasos na conclusão das obras na infraestrutura do circuito de Jidá têm dado que falar, mas Michael Masi garante que o circuito em si cumpre todas as exigências de segurança da FIA.

Os números de Jeddah são absurdos. Com 27 curvas, muitas das quais serão feitas a fundo e com três zonas DRS, a velocidade média deverá rondar os 250 km/h. 79% da volta será feita a fundo e as velocidades praticadas serão perto de assustadoras, olhando a que se trata de um circuito citadino com tudo o que isso implica. Com as altas velocidades, a segurança é uma prioridade e Masi, apesar de reconhecer que há atrasos nas obras da infraestrutura, garantiu que dentro de pista tudo está pronto e seguindo os mais altos padrões da FIA:

“De uma perspetiva de circuito, tudo foi feito segundo os mais altos padrões de segurança que a FIA tem”, disse o australiano à Sky Sports News. “Entre as vedações, está tudo com um aspecto espantosamente bom! Obviamente, no paddock e assim por diante, ainda há muita atividade a decorrer. Mas [isso] não é invulgar para um evento novo, numa instalação completamente nova, que foi construída de raiz. Crédito a quem o merece, à Federação do Desporto Automóvel da Arábia Saudita, com a ajuda do Ministério do Desporto, fez um trabalho brilhante na construção desta excitante mas única instalação”.

A 24h do arranque da atividade em pista, havia ainda obras a decorrer em várias zonas do circuito que, segundo o diretor do circuito, Martin Whitaker, é a pista mais moderna do mundo.