GP Arábia Saudita F1: Mercedes continua como quarta força do pelotão | AutoSport

George Russell vai arrancar do terceiro lugar da grelha devido à penalização imposta a Charles Leclerc, mas não há dúvida que o piloto britânico da Mercedes teve um bom desempenho na Q3, conseguindo ficar à frente do Aston Martin de Lance Stroll e do Ferrari de Carlos Sainz. Até a Alpine seria, tendo em conta os treinos, um possível adversária da Mercedes, mas Russell tratou de conseguir uma boa posição na grelha para a corrida de amanhã. Isso não apaga o facto de ainda serem a quarta força do pelotão neste início de temporada, como ficou demonstrado pela qualificação de Lewis Hamilton, que teve dificuldades e não ficou à frente de qualquer Aston Martin nem qualquer Ferrari e até foi mais lento do que o Alpine A523 de Esteban Ocon.