GP Arábia Saudita F1: McLaren e Alfa Romeo lutam… para ‘sair’ da Q1 | AutoSport

Com os quatro primeiros colocados aparentemente ‘fechados’, e a Haas, Williams e Alpine mostrando todas um ritmo de uma só volta comparável, equilibrado, isso deixa três equipas na causa do pelotão, sendo o denominador comum a falta de velocidade em reta.

Com base nos dados dos treinos livres, Alpha Tauri, McLaren e Alfa Romeo podem encontrar-se numa luta para sair da primeira fase de qualificação, algo que a McLaren só evitou por pouco quando Lando Norris arrepiou caminho mais cedo que Logan Sargeant rumo à Q2 no Bahrein.

Pior ainda para Alfa Romeo, o seu ritmo de corrida parece ser o mais lento do plantel, mas há sinais mais encorajadores nesta área para a Alpha Tauri e McLaren, que devem ser capazes de competir com os Williams e Haas no dia da corrida.