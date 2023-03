GP Arábia Saudita F1: McLaren “com mentalidade e determinação renovadas” | AutoSport

A McLaren teve uma mau arranque de época no Bahrein, com problemas técnicos em ambos os monolugares, resultando na desistência de Oscar Piastri, e uma má sessão de qualificação. Em corrida, até Lando Norris ter de efetuar cinco paragens na box até ao fim da prova, o seu ritmo foi melhor do que em qualificação, mas de nada adiantou, visto ter terminado na última posição da classificação do Grande Prémio de abertura de época.

Em Jidá a equipa espera conseguir uma corrida livre de complicações com os seus carros para tentar uma melhor classificação final. Andrea Stella, chefe de equipa, explicou antes da prova na Arábia Saudita, que a McLaren esteve a trabalhar com a Mercedes AMG High Performance Powertrains (HPP) para tentarem resolver os problemas na ronda anterior, além de procurarem soluções para o seu monolugar ser mais competitivo.

“O Circuito de Jidá-Corniche é um circuito com muitas curvas rápidas, com algumas características interessantes que proporcionam um bom desafio para os pilotos”, começou por dizer Stella. “Houve alguns ajustes no circuito desde que corremos no ano passado. Estamos satisfeitos por ver que foram feitas alterações para responder a algumas das preocupações de segurança que foram expressas, com melhor visibilidade para os pilotos e corretores mais baixos. A equipa vai para a Arábia Saudita com mentalidade e determinação renovadas para voltar aos pontos, o que seria possível no Bahrein sem problemas de fiabilidade. Analisamos na McLaren, com a Mercedes HPP, durante a última semana para garantir a resolução dos problemas. Sabemos que temos trabalho a fazer, mas a equipa em Woking e em pista está totalmente concentrada nos desenvolvimentos e pronta para tentar de novo na Arábia Saudita”.

Lando Norris terminou em posições pontuáveis nas duas edições anteriores do GP da Arábia Saudita e diz ser “bom estar de volta à pista em Jidá. A velocidade aqui é alta e adoro circuitos citadinos, por isso estou ansioso. Tive um resultado decente aqui no ano passado e o Bahrein mostrou que temos um bom ritmo de corrida, por isso terminarmos nos pontos é uma possibilidade muito grande, só precisamos de extrair o máximo que pudermos do carro”, disse.