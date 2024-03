GP Arábia Saudita F1, Max Verstappen: “Um fim de semana fantástico para toda a equipa” | AutoSport

São números espetaculares: 56ª vitória de Max Verstappen; 9ª vitória consecutiva; e o seu 100º pódio. Com o triunfo na Arábia Saudita, Verstappen mantém a senda vitoriosa, antevendo a possibilidade de mais uma temporada de sucesso do neerlandês.

Max Verstappen considerou ter sido “um fim de semana fantástico para toda a equipa e, claro, para mim”, numa pista onde se sentiu “muito bem com o carro”. O vencedor do GP da Arábia Saudita insistiu, à semelhança do seu companheiro de equipa, que o “último ‘stint’ foi um pouco mais longo do que gostaríamos, mas com o Safety Car tinha de ser. Por isso, nas últimas voltas, com os pilotos mais atrasados, os pneus frios fizeram o carro escorregar um pouco, mas tivemos um bom ritmo no geral e conseguimos gerir bem a diferença, por isso estou muito, muito satisfeito”.

O piloto neerlandês da Red Bull considerou que “o ideal era não fazer um ‘stint’ tão longo com aquele pneu, mas tivemos de o fazer e, claro, aqui, com todas estas curvas de alta velocidade, se o carro cair um pouco pela janela [ótima de utilização], torna-se um pouco mais complicado”.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA