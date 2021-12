GP Arábia Saudita, F1: Max Verstappen promete “final de época emocionante” | AutoSport

Max Verstappen e Lewis Hamilton preparam-se para mais uma batalha pelo título mundial de Fórmula 1, que no caso do piloto neerlandês, pode até significar o golpe final. Verstappen tem na Arábia Saudita a primeira oportunidade de fechar as contas do campeonato. Não é fácil, mas num ano em que já vimos (quase) tudo, não seria de admirar que possa vir a acontecer.

O piloto da Red Bull afirma estar calmo na antevisão da penúltima ronda do ano, explicando que toda a equipa está à altura do desafio. “Estou a sentir-me calmo, sei que tentarei sempre fazer o melhor que puder e vamos descobrir onde estamos. Ainda nada foi decidido e estamos todos à altura do desafio, ainda há muita corrida para fazer e vamos dar o nosso melhor, com certeza. Vai ser um final de época emocionante”, disse Verstappen.

Sobre a ronda anterior, Verstappen explicou que o Qatar foi uma das suas pistas favoritas e que em corrida faltou-lhe ritmo quando comparado com os dois Mercedes. “Não foi muito mau e não foi muito bom! Fiquei positivamente surpreendido com as possibilidades de ultrapassagem, o início foi bom e necessário, claro, após a penalização. Ainda nos faltou um pouco de ritmo em comparação com a Mercedes, por isso vamos ver como é que nos vamos safar neste fim de semana. A pista no Qatar foi definitivamente uma das minhas favoritas, foi muito divertida de pilotar”.