GP Arábia Saudita, F1: Max Verstappen na terceira posição | AutoSport

Michael Masi questionou a Red Bull se estariam dispostos a colocar Max Verstappen no segundo lugar da grelha no próximo recomeço. A equipa pediu alguma tempo para discutir e pouco depois respondeu ao diretor de prova que aceitaria se Esteban Ocon saísse da pole position e Max Verstappen do segundo. Masi clarificou, que ainda não tinha visto Ocon à frente de Hamilton e isso significava que Verstappen teria de largar atrás de Hamilton.

A Red Bull aceitou a proposta de Masi, assim a manobra de Verstappen entre a curva 1 e 2 não será investigada pelos comissários. Teremos nova largada parada com Ocon na frente, seguido de Hamilton e Verstappen.