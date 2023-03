GP Arábia Saudita F1: Max Verstappen foi o mais rápido | AutoSport

Numa sessão de treinos livres pouco dedicada a simulações de corrida, com os pilotos a trabalharem muito com pneus macios e a alcançarem tempos rápidos, foi Max Verstappen quem registou o melhor tempo do primeiro treino livre do Grande Prémio da Arábia Saudita, com o crono 1:29.617s concluído na sua última volta. Nem parece que teve de faltar ao ‘media day’ devido a uma indisposição. Seguiu-se o seu companheiro de equipa, Sergio Pérez que começou a sessão sendo o piloto mais rápido e teve como seu adversário direto nessa altura Fernando Alonso. De destacar o uso de 4 jogos de pneus macios por parte do piloto mexicano, num total de 20 voltas realizadas. Três jogos de pneus rodaram três voltas e um deles apenas duas voltas.

Fernando Alonso voltou a estar em evidência no treino de abertura do Grande Prémio, alcançando o terceiro tempo mais rápido (+0.698s) e com Lance Stroll a ficar logo atrás na tabela de tempos. Os dois pilotos da Mercedes estiveram foram os únicos entre os seis mais rápidos a usarem pneus duros durante o treino, com George Russell a terminar no quinto posto e Lewis Hamilton no sexto.

Sem Charles Leclerc entre os dez mais rápidos da sessão – foi 11º – Carlos Sainz foi o único piloto da Ferrari nessa posição, terminando o treino a 1.307s de Verstappen, no sétimo posto. Seguiram-se Pierre Gasly e Alexander Albon. Boa sessão de treinos livres para Alexander Albon, que rodou quase sempre entre os dez mais rápidos da tabela de tempos. O piloto da Williams parece estar o melhor tirar partido do FW45, como se viu na corrida no Bahrein, com a exceção da qualificação do Grande Prémio anterior, onde um erro seu não permitiu uma melhor posição de partida.

Yuki Tsunoda fechou o top 10 desta sessão, enquanto Leclerc ficou a mais de segundo e meio do tempo de Verstappen e apenas no décimo primeiro posto da tabela de tempos.

Ainda dentro dos primeiros 20 minutos da primeira sessão de treinos, o melhor tempo alcançado na mesma sessão da temporada passada foi batido, comprovando o ritmo muito rápido com que os pilotos se fizeram à pista.

Com pneus macios montados no RB19, Sergio Pérez foi o primeiro piloto a liderar a tabela de tempos com um registo de referência (1:32.969s), mas Fernando Alonso foi um dos mais rápidos e passou pelo topo da tabela de tempos, com uma “resposta” rápida do piloto mexicano. Destaque para o tempo alcançado nessa fase inicial, por Lewis Hamilton com pneus duros que passou pela liderança da tabela de tempos (1:32.656s). Pérez e Alonso voltaram a trocar argumentos, com os dois Ferrari ainda atrás de Hamilton e a rodarem com pneus duros, até à entrada em cena de Max Verstappen. O piloto neerlandês, líder da classificação, registou o tempo de 1:30.494s e algumas voltas depois, e mesmo queixando-se de subviragem no RB19, voltou a melhorar por duas vezes esse tempo, passando a liderar sobre Alonso com o crono de 1:29.815s, com 0.500s de diferença para o espanhol.

Com pneus macios, Lewis Hamilton queixou-se de falta de aderência, na mesma altura em que os dois pilotos da Mercedes passaram para quarto e quinto, com George Russell à frente do seu companheiro de equipa, atrás de Pérez.

Depois de Max Verstappen se ter queixado sobre a subviragem do RB19, também Sergio Pérez alertou a equipa que perdia a frente do carro muito facilmente. Também com problemas no monolugar, Pierre Gasly queixou-se ao seu engenheiro de corrida que os travões do Alpine A523 não estavam no seu melhor.

Lando Norris viu a bandeira preto e branca por não ter seguido as instruções da direção de prova, mas sem se saber muito bem o que aconteceu com o piloto britânico da McLaren.

Os dois pilotos da Red Bull voltaram a melhorar os seus tempos anteriores, passando Pérez para o segundo lugar da tabela de tempos, ficando a 0.438s do novo registo de Verstappen (1:29.662s). No entanto, numa última tentativa, o neerlandês alcançou um novo registo rápido, terminando o treino com o tempo de 1:29.517s, na mesma altura em que Lance Stroll ultrapassou os dois Mercedes na tabela de tempos, ficando no quarto posto, atrás de Fernando Alonso. Seguiu-se Carlos Sainz, Pierre Gasly e Alexander Albon, com Yuki Tsunoda a fechar os dez mais rápidos.