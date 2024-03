GP Arábia Saudita F1: Max Verstappen foi o mais rápido no treino livre 1 | AutoSport

Max Verstappen foi o piloto mais rápido do primeiro treino do Grande Prémio da Arábia Saudita, que à semelhança do que aconteceu na semana passada, realizou-se com condições muito diferentes daquelas que os pilotos vão encontrar na qualificação e corrida. No entanto, serve para se perceber que nove pilotos terminaram separados por menos de 1 segundo de diferença.

O piloto neerlandês terminou a sessão com o tempo de 1:29.659s, seguindo-se Fernando Alonso (+0.186s), Sergio Pérez (+0.209s), George Russell (+0.209s) e os dois pilotos da Ferrari, com Charles Leclerc (+0.371s) à frente de Carlos Sainz (+0.505s).

Na primeira sessão de treinos, Lance Stroll tocou no muro do Circuito de Jidá com a roda dianteira direita, perdendo algum tempo de pista quando os mecânicos recuperavam o Aston Martin AMR24.

Os pneus de composto duro foram a escolha da maioria dos pilotos para as voltas iniciais da primeira sessão de treinos do Grande Prémio da Arábia Saudita.

Ainda nos instantes iniciais, Lewis Hamilton estabeleceu a marca de referência em 1:32,590s com pneus duros, mas com pneus médios, Lando Norris passou para frente. Com os tempos a baixarem rapidamente, Fernando Alonso passou para segundo na tabela de tempos, à frente de Oscar Piastri, enquanto Charles Leclerc completou a sua volta rápida em 1:32s253s, com pneus duros, para alcançar a liderança.

A permanência de Leclerc no topo da tabela de tempos não durou muito. Primeiro passou Sergio Pérez, depois Norris, mas foi George Russell que passou a marca dos primeiros 20 minutos na frente, com a marca de 1:30.554s, seguido de Max Verstappen, a 0.359s. Leclerc era, nesta altura, o terceiro da tabela de tempos.

Enquanto isso, Esteban Ocon queixou-se do monolugar saltar muito no primeiro setor e Lance Stroll bateu na parede com o pneu traseiro esquerdo do Aston Martin AMR24, tendo que parar na box para os mecânicos da equipa britânica tentarem recuperar o carro para voltar à pista.

À passagem pela meia hora de treino, Lando Norris montou pneus macios no McLaren MCL38, passando para a frente da tabela de tempos, com 1:30.424s, já com Sergio Pérez na terceira posição, atrás de Russell.

Numa volta rápida com pneus macios, Alexander Albon alcançou o terceiro registo mais rápido nessa altura da sessão, passando muito perto do muro que limita o traçado saudita.

Lance Stroll era um dos poucos pilotos parados, ainda com os mecânicos a trabalharem no AMR24 depois do toque no muro, quando a maioria dos pilotos regressou à pista com pneus macios, incluindo Max Verstappen. O piloto neerlandês registou, logo na sua primeira tentativa, a marca mais rápida da sessão no setor 1, enquanto George Russell o fez no setor 2. Desta forma, os dois pilotos passaram para a frente de Norris, com o britânico da Mercedes na frente de Verstappen por 0.003s, com o tempo de 1:30.011s.

Poucos instantes depois, Lewis Hamilton melhorou os seus registos nos três setores do traçado saudita, alcançando a quarta marca mais rápida entre os vinte pilotos, mas a 0.246s do tempo do seu companheiro de equipa.

Na passagem para os últimos vinte minutos do treino, Verstappen passou a liderar a tabela de tempos, depois de rodar em 1:29.659s, deixando Russell a 0.280s.

Numa tentativa de resposta à volta de Verstappen, Charles Leclerc registou o tempo de 1:30.030s, mas sem conseguir entrar no segundo 29, o piloto monegasco ficou-se pela terceira marca nessa altura. Poucos instantes depois, Sergio Pérez entrou para segundo 29, alcançando o segundo melhor tempo, a 0.209s do seu companheiro de equipa.

Com as primeiras atualizações da temporada introduzidas no AMR24, Fernando Alonso terminou a sua volta rápida, a 10 minutos do final da sessão, com o segundo registo mais rápido, a 0.186s de Verstappen.

Nos últimos minutos da sessão, os dois carros da Haas continuavam no fundo da tabela de tempos, usando apenas compostos que serão usados, em principio, na corrida de sábado.