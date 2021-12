GP Arábia Saudita F1: Max Verstappen escapa a troca de caixa | AutoSport

O dia de ontem acabou em desilusão para Max Verstappen, com o acidente na última volta da qualificação, que lhe roubou uma pole que parecia certa, mas hoje as notícias são um pouco mais animadoras. O monolugar de Verstappen não precisará trocar de caixa de velocidades.

O impacto na traseira do Red Bull contra as proteções de pista foi algo violento e num ângulo que pode motivar danos na caixa de velocidade, o grande receio para hoje, o que podia implicar uma penalização de cinco lugares, numa caixa que foi trocada este fim de semana, o que seria um duplo golpe para a equipa e o piloto. Mas depois de ter sido inspecionada, os engenheiros concluíram que a caixa estava em condições, depois de ter sido testada no local. Assim, Verstappen irá largar do terceiro lugar, atrás de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.