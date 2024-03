GP Arábia Saudita F1, Max Verstappen: “é uma loucura a velocidade a que se anda, mas diverti-me muito” | AutoSport

Max Verstappen voltou a ser o mais rápido em qualificação, tal como já tinha feito no Bahrein, mas desta feita com grandes à vontade, pois, equilíbrio, só nos três pilotos que ficaram logo atrás de si. Foi uma pole muito confortável do neerlandês no Grande Prémio da Arábia Saudita: “Este foi um dia muito bom, melhorámos um pouco o carro durante a noite e isso deu-me confiança para atacar as curvas de alta velocidade de outra forma. Na qualificação, é uma loucura a velocidade a que se anda por aqui, mas diverti-me muito e o carro estava a portar-se muito bem. Agora na corrida, muita coisa pode acontecer, muitas rectas, mas estou confiante com o ritmo de corrida que temos”, disse Max Verstappen.