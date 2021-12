GP Arábia Saudita F1, Max Verstappen: “é extremamente dececionante”… mas pode ser campeão hoje | AutoSport

Max Verstappen cometeu um erro naquela que seria provavelmente uma das melhores voltas de sempre nas histórias da qualificação na F1, e com isso vai arrancar para a corrida de hoje na terceira posição. Apesar do desânimo, não há nada que assegure que a maré não muda hoje, podendo até ser já campeão do Mundo de Fórmula 1. O neerlandês pode, Hamilton, não. Mas para já, Verstappen admite que o seu acidente foi “terrível” e “extremamente dececionante”, e admite também que pode ser um momento decisivo na sua luta com Lewis Hamilton.

O acidente significa que Lewis Hamilton tem a pole para a corrida, Valtteri Bottas em segundo e Verstappen em terceiro. Dado que há apenas oito pontos entre eles, a liderança do campeonato pode mudar de mãos hoje, mas como já dissemos também pode ficar já hoje tudo decidido: “É claro que é terrível”, disse Verstappen, que estava dois décimos e meio à frente de Hamilton antes do seu erro: “É extremamente dececionante… Pensei que na última curva ainda havia um pouco a ganhar. Nesta luta, queres começar primeiro”.