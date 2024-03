GP Arábia Saudita F1: Max Verstappen bate Charles Leclerc por 0.3s e alcança pole | AutoSport

Cinco piloto saíram para a pista com pneus macios usados na primeira tentativa de volta rápida no Q3. Eram eles, Lando Norris, Lance Stroll, George Russell, Yuki Tsunoda e Lewis Hamilton. Os restantes tinham pneus novos.

No final das primeiras voltas rápidas, Max Verstappen tinha em sua posse a pole position provisória, depois de ter terminado com o tempo de 1:27.472s, seguindo-se o seu companheiro de equipa Sergio Pérez (+0.335s) e Fernando Alonso, a mais de 0.5s de diferença do neerlandês. George Russell, com os pneus usados, era quinto, a 0.844s de Verstappen, ainda atrás de Charles Leclerc.

Já com pneus macios para todos os dez carros em pista, George Russell complicou e abortou a sua volta, enquanto Hamilton melhorou o seu anterior registo, não indo além do oitavo posto, atrás do seu companheiro de equipa.

Na frente, Verstappen nem melhorou o seu registo, enquanto Charles Leclerc recuperou de uma primeira volta menos conseguida, passando para o segundo lugar e partilhando a primeira fila da grelha de partida com o neerlandês. Seguiram-se Sergio Pérez e Fernando Alonso, que aproveitou o cone de aspiração de Hamilton para começar a sua última volta rápida.

Oscar Piastri e Lando Norris vão partilhar a terceira fila da grelha de partida, enquanto Yuki Tsunoda e Lance Stroll fecham o top 10, com o piloto japonês a bater o canadiano.

Foto: Clive Mason/Getty Images/Red Bull Content Pool