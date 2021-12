GP Arábia Saudita F1: Max Verstappen avisa para os perigos da pista | AutoSport

A largada no GP da Arábia Saudita vai ser um momento de grande tensão. As características do traçado têm motivado reações mistas, entre o agrado pelo desafio e os receios dos perigos inerentes. Max Verstappen e Mick Schumacher deixaram avisos.

Na largada todos os carros estarão mais próximos e a disputar lugares em secções a alta velocidade. É um dos momentos em que uma saída de pista pode custar caro a quem errar e quem vier atrás. Sem escapatórias, se os pilotos sofrerem um toque o perderem o controlo do carro, poderão ir diretamente contra as barreiras e esse impacto pode atirá-los para a pista. o que será muito perigoso com carros a chegarem a alta velocidade:

“Se um carro bater nas proteções no arranque ou em qualquer outro momento da corrida, pode voltar para a pista e causar um acidente grave”, disse Verstappen “Em Spa estão a mudar Eau Rouge pela mesma razão – fazendo ali uma zona de segurança. Portanto, sim, é muito divertido conduzir aqui, mas curvas cegas como esta podem ser muito difíceis. Sente-se o perigo.”

Mick Schumacher também comentou: “Não estou a criticar o circuito. Mas a minha sensação é que se algo acontecer na frente, os carros atrás irão para a zona de perigo a alta velocidade”.