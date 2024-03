GP Arábia Saudita F1, Max Verstappen: “100 pódios? São 88 perdidos!” | AutoSport

Para que se perceba como funciona a cabeça deste ‘menino’ e se quiser ficar a conhecer mais uma razão porque é hoje em dia o melhor e provavelmente vai continuar assim por muito tempo, depois de ter alcançado o seu 100º pódio, Max Verstappen só lhe ocorreu dizer uma coisa: “São 88 pódios perdidos!”, ou seja, a preocupação é ter falhado 88 e não alcançado 100. disse-o em tom de brincadeira, mas ele é assim mesmo. Com este tipo de mentalidade, é e vai continuar a ser conseguir “fazer farinha” com ele.

Max Verstappen conseguiu duas vitórias nas duas primeiras corridas de 2024 vencendo este fim de semana o Grande Prémio da Arábia Saudita, resultado que o faz chegar aos 100 pódios na sua carreira:

“São 88 pódios perdidos!”, brincou, acrescentando: “Claro que estou muito contente com isso, mas não sou um tipo que olha para as estatísticas, por isso estou apenas contente por chegar aos 100. Mas quero continuar, claro, e concentrar-me corrida a corrida e conseguir sempre o melhor resultado possível.

Acho que, no geral, foi um fim de semana fantástico para toda a equipa, mas também do meu lado, senti-me muito bem com o carro e, basicamente, foi o mesmo na corrida.

É claro que o último stint foi um pouco mais longo do que gostaríamos, mas com o Safety Car, tivemos que ir em frente. Por isso, as últimas voltas, também com os retardatários, com os pneus frios, estavam um pouco escorregadio, mas tínhamos um bom ritmo, por isso conseguimos gerir bem a situação. No geral, estou muito, muito satisfeito”.

Embora Verstappen possa ter liderado a ação na frente, o piloto neerlandês, que lidera o campeonato na frente do seu companheiro de equipa Sergio Perez por 15 pontos – foi ofuscado pelo desempenho do substituto de 18 anos na Ferrari, Ollie Bearman, que ficou em sétimo na sua estreia na Ferrari, à frente dos colegas britânicos Lando Norris e Lewis Hamilton.

Mas Verstappen foi generoso nos seus elogios ao adolescente após a corrida, dizendo à imprensa que o piloto da Ferrari tinha sido “fantástico”: “É claro que falei rapidamente com ele espero que ele esteja muito feliz consigo mesmo. Acho que ele está! Penso que ele vai dormir bem esta noite e mostrou-se a todos no paddock, fez um trabalho absolutamente fantástico numa das pistas mais difíceis do calendário.”