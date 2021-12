GP Arábia Saudita, F1: Lewis Hamilton surpreendido pelo ritmo da Red Bull na qualificação | AutoSport

Ainda a Fórmula 1 estava no Qatar e Red Bull e Mercedes estavam de acordo que a nova pista da Arábia Saudita seria mais benéfica para o carro de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Pelo aspeto nos treinos, parecia que isso iria acontecer, se bem que em ritmo de qualificação, Max Verstappen não estava muito longe.

Depois de excelentes indicações no treino livre 3, Verstappen estava pronto para conquistar a primeira posição na qualificação, numa volta sempre no limite e mais de dois décimos à frente de Hamilton na sua última volta rápida, mas deitou tudo a perder na curva final. Hamilton ficou contente com a conquista da pole position e admitiu que a Red Bull apresentou um ritmo de qualificação que foi “qualquer coisa”.

“Trabalhámos tanto através da simulação, no set up e a colaboração tem sido apenas épica com Valtteri”, disse o piloto britânico, citado pelo Motorsport.com. “Com certeza ele é o melhor companheiro de equipa que alguma vez existiu no desporto e temos trabalhado em conjunto na configuração, levando o carro até onde ele precisa de estar. Aqueles tipos foram tão rápidos: aquele Red Bull nesta pista é qualquer coisa. Mas dado onde estamos, estou grato pelo que conseguimos.”

Hamilton sentiu-se mais confortável com o carro nos treinos de sexta-feira do que durante o dia de ontem. “Fomos rápidos nos treinos, mas por alguma razão terminamos em 3º e particularmente na qualificação, faltou ritmo. Estávamos a lutar com os pneus e por isso, para nós, conseguir um 1-2, estou realmente orgulhoso de Valtteri, e dos rapazes, dos homens e mulheres da nossa equipa que têm estado a trabalhar tão arduamente. Portanto, sim, este é um grande, grande resultado”