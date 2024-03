GP Arábia Saudita F1: Lewis Hamilton revela problemas com a oscilação no Mercedes | AutoSport

Lewis Hamilton explicou ter sentido desconforto aos comandos do Mercedes W15 na pista de Jidá, depois de, mais uma vez, ter tido problemas com a oscilação do carro (‘bouncing’) durante a qualificação do Grande Prémio da Arábia Saudita.

Hamilton acabou novamente a qualificação atrás de George Russell, mostrando algumas preocupações com o desempenho do carro no traçado saudita.

“É semelhante aos anos anteriores”, disse o piloto britânico à Sky. “Há tantos elementos deste carro que são melhores, só que fomos prejudicados pelos ressaltos que temos nas curvas seis, sete, oito, nove e dez, o que penso que provavelmente também afetou o George”. Hamilton explicou que este problema foi sentido durante os treinos e foram feitas “algumas alterações durante a noite e esta manhã [ontem, sexta-feira] o carro estava muito melhor, estava a recuperar a confiança novamente. E depois, quando chegamos à qualificação, desaparece novamente”.

Ainda assim, Hamilton assegura que George Russell “está a fazer um excelente trabalho. Está muito mais confortável no carro. Um pouco como nos últimos dois anos, diria eu”. O britânico salientou que pensa saber “de onde vem o problema” e por isso irá tentar resolver com a equipa, admitindo que os ressaltos que sente na Arábia Saudita não se comparam com o que sentiu no Barém, na prova inaugural da temporada, sendo agora mais fortes e prejudiciais para o seu desempenho.

