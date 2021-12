GP Arábia Saudita F1: Lewis Hamilton não foi penalizado por desrespeito a duplas amarelas | AutoSport

Lewis Hamilton não foi penalizado por alegado desrespeito a duplas amarelas no treino livre 3 de hoje. O piloto foi chamado pelos comissários da FIA para investigar o sucedido e saiu sem ser penalizado.

Segundo a nota da FIA: “Os comissários ouviram o piloto do carro 44 (Lewis Hamilton), a equipa e reviram o vídeo e o sistema de marshalling. O Diretor de corrida informou os comissários que o aviso de bandeira dupla amarela no sistema FIA Marshall foi ativado acidentalmente no Painel Ligeiro Número 6, por menos de 1 segundo. Como o vídeo a bordo do carro 44 (a ser lançado pelo titular dos direitos das imagens na sequência desta decisão) mostra claramente que não havia bandeiras amarelas afixadas, não foram mostradas luzes amarelas a esse piloto e a luz de aviso amarela não era visível no volante do piloto. Ao contrário de outros incidentes deste ano, não foi mostrada qualquer bandeira amarela ou luz amarela para o piloto(o piloto já estava bem dentro no sector em causa quando o sistema foi brevemente ativado), pelo que não ocorreu qualquer infração aos regulamentos.”

Hamilton foi também chamado por ter atrapalhado Nikita Mazepin numa volta lançada. Não há ainda qualquer decisão sobre esse incidente.