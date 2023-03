GP Arábia Saudita F1: Lewis Hamilton desconfia que RB19 ainda é mais competitivo | AutoSport

Na antevisão do Grande Prémio da Arábia Saudita, Lewis Hamilton admitiu que o RB19 da Red Bull pode ainda ser mais rápido do que foi no Bahrein, na prova de abertura do campeonato, e que a diferença de cerca de 1.5 segundos entre o seu carro e o dos adversários pode vir a ser ainda maior.

Em conferência de imprensa, Hamilton confirmou que a Mercedes não encurtou a diferença para a Red Bull, explicando ainda que a vantagem dos adversários é ainda maior do que em 2022. O piloto britânico afirmou que a diferença para o RB19 “não é nas retas. Penso que no ano passado tínhamos muito arrasto. Tínhamos dificuldades não só nas retas, tivemos montar uma asa muito maior, mas estávamos a igualar, ou até a perder, também em curva. Este ano, a maior [diferença] é em curva. Penso que nas retas somos rápidos, mas as saídas [das curvas], eles [Red Bull] têm muita tração. Por isso, penso que na corrida eles não forçaram e por isso, acho que são muito mais rápidos do que fizeram parecer. Foram um segundo e meio mais rápidos por volta em corrida. Algo do género”.

A Mercedes vai apresentar algumas atualizações ao W14 na Arábia Saudita, mas Toto Wolff avisou que não vão alterar completamente o panorama da equipa.