GP Arábia Saudita F1: Lewis Hamilton chamado aos comissários por desrespeitar duplas amarelas | AutoSport

O fim de semana de Lewis Hamilton pode ter-se complicado. O piloto da Mercedes foi chamado aos comissários por alegadamente ter desrespeitado duplas bandeiras amarelas na terceira sessão de treinos livres.

A FIA convocou o piloto #44 que terá agora de defender-se da acusação. No caso de ser confirmada a infração, espera-se uma penalização que poderá afetar o resultado do britânico e as contas do título.