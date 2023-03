GP Arábia Saudita F1, Lewis Hamilton: “Ainda tenho 100% de confiança nesta equipa” | AutoSport

Após a primeira corrida do calendário de 2023 da Fórmula 1, Lewis Hamilton deixou algumas críticas à forma como a Mercedes se preparou para a nova temporada, afirmando que a equipa não o ouviu. Na Arábia Saudita, palco da próxima ronda do ano, o piloto britânico quis esclarecer que mantém a confiança na equipa e admitiu que as suas palavras não foram as mais felizes naquele momento, mas “deitou a toalha ao chão” pela luta pelo título mundial.

“Em retrospetiva, penso que não foi a melhor escolha de palavras”, começou por dizer Hamilton. “Quer dizer, há alturas em que não se está de acordo com certos membros da equipa, mas o que é importante é que continuamos a comunicar, continuamos a unir esforços. Ainda acredito a 100% nesta equipa, é a minha família e já cá estou há muito tempo. Por isso, não tenciono ir para mais lado nenhum”.

O britânico continuou, explicando que “temos agora de começar a tomar algumas decisões corajosas, alguns grandes movimentos para encurtar a diferença para os da frente [Red Bull]. Caso contrário, muito provavelmente fugirão este ano, a menos que a Ferrari os consiga impedir, o que esperaremos para ver. Mas, como disse, esperemos que, a dada altura do ano, possamos conseguir encurtar a margem. A essa altura será provavelmente demasiado tarde em termos de luta pelo campeonato, mas ainda podemos fazer algumas coisas, assim o espero”.

Lewis Hamilton disse ainda manter a motivação para continuar na Fórmula 1, apesar de não estar na luta pelo título, mas que se torna difícil competir aos fins de semana quando nesta altura “precisamos que os Red Bull não terminem a corrida, que os Ferrari não terminem a corrida, e talvez agora os Aston não terminem a corrida, para vencermos”.