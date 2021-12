GP Arábia Saudita F1, Lewis Hamilton: “A colaboração com o Valtteri Bottas tem sido épica “ | AutoSport

A sorte sorriu a Lewis Hamilton que ficou com a pole para a corrida de amanhã. O piloto britânico estava visivelmente agradado com o resultado, apesar de admitir que o ritmo não foi o ideal, e enalteceu o trabalho de Valtteri Bottas que tem dado uma grande ajuda nesta reta final:

“Que pista difícil! Muito técnica e complexa e é incrível o que foi construído aqui, ao nível do traçado, pois a velocidade e o ritmo são fenomenais. Fomos rápidos nos treinos de ontem, mas por algum motivo faltou-nos ritmo no TL3 e na qualificação, com dificuldades com os pneus. Por isso, conseguirmos os dois primeiros lugares da grelha deixa-me muito feliz. Estou muito orgulhoso do Valtteri e de todas as pessoas na nossa equipa que têm trabalhado tanto. É um grande resultado para a equipa. Trabalhamos muito na simulação, na afinação, a colaboração com o Valtteri tem sido épica, é o melhor colega de equipa que alguma vez houve neste desporto. Trabalhamos em conjunto em busca de uma afinação para o colocar o carro onde precisava. Os Red Bull foram muito rápidos, mas dado onde estamos estou grato por este resultado. Amanhã contamos que eles estejam perto, pois ficamos sempre mais próximos em corrida. Os meus stints longos ontem foram bons mas eles encontraram algo no carro de ontem para hoje e foram muito rápidos, por isso vai ser uma luta renhida mas eu e o Valtteri estaremos prontos para ela. “