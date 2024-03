GP Arábia Saudita F1, Lando Norris: “a Red Bull e a Ferrari estão muito à frente…” | AutoSport

Todos os carros, à exceção de quatro, fizeram paragens nas boxes sob um Safety car antecipado, Lando Norris foi um deles, de modo a que a equipa não arriscasse uma dupla paragem. Esta estratégia permitiu a Norris liderar a corrida durante algum tempo mas mais tarde na corrida percebeu-se que a estratégia escolhida foi errada pois se isso funcionou com os pilotos mais atrás na classificação, nos lugares da frente nem tanto. A aposta era clara noutro Safety Car, que poderia ter sucedido e isso teria ajudado imenso os dois pilotos. Mas saiu tudo ao contrário, com Lando Norris a quedar-se com o oitavo lugar. Quando questionado relativamente à estratégia escolhida, o inglês explicou: “Fizemos uma pequena aposta para tentar andar com os pneus médios e esperar que houvesse um Safety Car ou algo do género, para podermos subir na classificação. Podíamos ter ido às boxes no início com todos os outros, mas pensei que se tentássemos algo um pouco diferente, poderia ter resultado. Não resultou, mas às vezes é assim. Por isso, estou contente. Penso que o desempenho do carro foi bom no final. Penso também que perdemos alguns pontos, mas fizemos o que podíamos com a estratégia que escolhemos.

Por isso, talvez esteja satisfeito com isso e com o fim de semana no seu todo”, disse Norris, que está frustrado com a diferença para as outras equipas, especialmente, a Red Bull: “Até ao momento, este ano, é igual. Acontece o mesmo com a Mercedes, penso que a Red Bull e a Ferrari estão muito à frente”, disse.