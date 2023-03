GP Arábia Saudita F1: Lance Stroll ficou parado e Safety Car entra em pista | AutoSport

Lance Stroll foi obrigado a ficar parado na escapatória com um problema no AMR23 e obrigou à entrada do Safety Car pela primeira vez na corrida do GP da Arábia Saudita.

Aproveitaram alguns pilotos para parar e esta situação de Stroll foi até boa para o seu companheiro de equipa, Fernando Alonso que tinha ainda de cumprir 5 segundos de penalização por estar mal colocado na caixa da grelha de partida.

Sergio Pérez mantém a liderança, seguido de Alonso, George Russell, Max Verstappen, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon e Pierre Gasly.