GP Arábia Saudita, F1: Instruções da FIA não foram suficientes no TL3 | AutoSport

O tempo máximo para os pilotos completarem uma volta ao traçado de Jidá é de 1:49.0s, muito superior ao que os pilotos estão a rodar, ainda nos treinos. Possivelmente podemos ter tempos perto do segundo 26 na qualificação, num circuito muito rápido e com algumas zonas “cegas”.

O terceiro treino livre provou que as instruções do diretor de corrida da FIA, Michael Masi, sobre as velocidades demasiado baixas, não são suficientes. Nas instruções de Masi, pode-se ler que “qualquer piloto que pretenda criar espaço à sua frente para obter uma volta limpa não deve tentar fazer isto entre a curva 23 até à curva 25. Qualquer piloto a fazer isso, será comunicado aos comissários como estando a infringir o Artigo 27.4 do Regulamento Desportivo”. O que vimos no treino entre Lewis Hamilton e Nikita Mazepin ocorreu antes da zona que o diretor de corrida quis destacar. Para além disso, não existiam bandeiras brancas, que têm sido visíveis durante grande parte das sessões de treinos, que indicam um carro em ritmo mais lento em pista. Este pormenor, que realmente escapou à primeira vista, foi identificado pelo próprio Masi em comunicação via rádio com o pitwall da Haas. “O que pensas sobre aquele incidente com Hamilton”, perguntou o representante da equipa da Haas e Masi respondeu: “Nada de bom mesmo, e é por isso que vou lidar diretamente com a equipa. Também tive aqui uma conversa, porque não havia bandeiras de qualquer cor mostradas nesse setor para Nikita ou Lewis”.

Neste caso em particular, acreditamos que Hamilton não tenha mesmo visto Mazepin, mas os engenheiros na box têm de avisar os seus pilotos de quem vem e quando têm que sair da trajetória. “Há algumas áreas de circuito onde não é fácil encontrar um espaço para deixar passar outros carros”, disse Marcin Budkowski da Alpine ao Motorsport.com sobre este tema. “Por isso, penso que vai ser uma qualificação bastante complicada, e vai haver muitas comunicações rádio para informar os pilotos”.

A FIA tem de analisar os incidentes e encontrar uma solução para que a sessão de qualificação ocorra sem mais episódios deste tipo, ou ainda pior, assim como as equipas têm de ser mais expeditas a ajudar os seus pilotos.