GP Arábia Saudita F1: Incidente entre Verstappen e Hamilton | AutoSport

Tendo em conta o incidente na segunda partida com Max Verstappen a ganhar vantagem face a Lewis Hamilton depois de sair de pista, o neerlandês terá de ‘devolver’ a posição, passando para trás de Hamilton, mas o inglês perde a posição para Esteban Ocon que passou para a frente de Hamilton após a confusão da primeira curva.

Michael Masi: “Vou dar-vos a oportunidade de começar da posição dois da grelha, com base no que ocorreu em”.

Depois veio a resposta do chefe da equipa Red Bull Jonathan Wheatley: “Vamos ter uma discussão interna sobre isso. Sentimos que fomos empurrados para lá”.

Michael Masi, confirmou que Esteban Ocon fica na frente de Lewis Hamilton com Max Verstappen em terceiro, para a terceira partida. Verstappen deixou Hamilton passar para a segunda posição, conforme as instruções recebidas, ao regressarem à grelha para o terceiro arranque da noite. E estamos ainda na volta 16 de 50.