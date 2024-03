GP Arábia Saudita F1, Horário: Corrida volta a realizar-se ao sábado (17h) | AutoSport

Foi a grande novidade de 2021 e apesar dos receios, redundou em boas corridas. A pista tem um bom fluxo de longas retas ‘tortas’ e 27 curvas, algumas bem apertadas, num traçado bem diferente de qualquer outra pista no calendário. O acelerador vai a fundo 79% da extensão da pista e a média da volta ronda os 250 Km/h. É o circuito citadino mais rápido da história da F1. Jidá é uma cidade situada na costa do Mar Vermelho, o que protagoniza uns bonitos ‘bonecos’ durante a transmissão televisiva. A pista está situada na Corniche, uma área de 30 km de resorts costeiros da cidade. A corrida volta a realizar-se à noite.

Depois do arranque da nova temporada da Fórmula 1 no Barém, este fim de semana há novo Grande Prémio, desta feita na Arábia Saudita e com um programa semelhante ao que tivemos na ronda anterior.

