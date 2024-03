GP Arábia Saudita F1, Herói Esquecido: Kevin Magnussen | AutoSport

A Haas deu uma aula de estratégia durante o Grande Prémio da Arábia Saudita, quando pediu a Kevin Magnussen para proteger o seu companheiro de equipa Nico Hülkenberg, após duas penalizações de 10 segundos cada.

Pode ser controversa a escolha de Kevin Magnussen como herói esquecido ao mesmo tempo que Laurent Mekies, chefe de equipa da RB, considera que o comportamento do piloto dinamarquês foi “antidesportivo”. No entanto, Magnussen desempenhou um papel crucial na corrida de Nico Hülkenberg, que resultaram no primeiro ponto para a equipa norte-americana e, obviamente, para o alemão.

As manobras de Magnussen, incluindo a ultrapassagem a Yuki Tsunoda fora de pista e a defesa da sua posição, permitiram a Hülkenberg ir às boxes e regressar à corrida com uma vantagem significativa. Apesar da penalização de 20 segundos de Magnussen, os seus esforços demonstraram um nível de competência e determinação que se destacou no competitivo pelotão da Fórmula 1. Embora não tenha conseguido terminar a corrida nos pontos, esta será uma das atuações que a Haas mais pode agradecer a Magnussen.

Fica a dúvida se o dinamarquês terá a oportunidade para ser ‘compensado’ pelo desempenho e espírito de equipa demonstrados, ao longo da temporada.