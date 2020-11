GP Arábia Saudita F1: Hermann Tilke o escolhido para desenhar o circuito

O Grande Prémio da Arábia Saudita foi anunciado com o calendário de 2021. Com a corrida a ser realizada nas ruas da cidade de Jeddah, o designer será Hermann Tilke. A última criação de Tilke foi o circuito de Hanoi, para o Grande Prémio do Vietname, que em 2021 não figura no calendário da Fórmula 1.

Enquanto o circuito de Qiddiya foi concebido pelo antigo piloto de Fórmula 1 Alex Wurz, o Presidente da Federação de Desportos Motorizados da Arábia Saudita, o Príncipe Khalid Bin Sultan Al Faisal, diz que Tilke foi abordado para Jeddah, devido ao pouco tempo. Ao racefans.net, afirmou: “Dado o tempo que temos, a melhor opção foi ir diretamente ter com o Tilke. Precisamos de trabalhar muito depressa. Um circuito de rua não é um projeto que começa do zero, por isso, queremos alguém com experiência neste tipo de circuito”.

“O nosso objetivo é ter corrida emocionante. Não queremos que seja uma daquelas corridas aborrecidas, onde não há ultrapassagens. Estamos a fazer o nosso melhor para o tornar excitante. Não se trata apenas do cenário ou do ambiente ou dos eventos desportivos que planeamos fazer. Para nós, as corridas têm de ser emocionantes, têm de ser rápidas”, finalizou o Presidente da Federação de Desportos Motorizados da Arábia Saudita.