GP Arábia Saudita F1: Frédéric Vasseur desvaloriza ideia de domínio da Red Bull | AutoSport

Frédéric Vasseur minimizou as sugestões de um potencial domínio da Red Bull na temporada de Fórmula 1 de 2024, após o forte início no Grande Prémio do Barém. A Red Bull assegurou os dois primeiros lugares da classificação, com Max Verstappen a liderar o pelotão desde a primeira até à última volta. Vasseur continua a ser cauteloso em tirar conclusões da abertura da época, sublinhando que é demasiado cedo para prever o domínio absoluto da Red Bull no título.

O responsável da Ferrari acredita que a sua e outras equipas façam progressos no seu desempenho ao longo da época, intensificando a luta pelas vitórias à medida que o calendário avança.

“Temos 24 corridas”, disse Vasseur no final do primeiro Grande Prémio do ano. “Se compararmos com o ano passado, no último terço da época fizemos cinco pole positions nas últimas sete corridas ou algo do género. Dito isso, é uma época muito longa. Há espaço para desenvolvimento. Durante a qualificação, conseguimos lutar pela pole, mas a degradação dos pneus no Barém é sempre muito importante para todos. Significa que vamos ter outras ocasiões para arrancar da pole e também ocasiões para ganhar corridas. Vamos manter esta abordagem, vamos continuar a esforçar-nos. Todos na equipa estão super-motivados”.

Com Carlos Sainz no terceiro e último posto do pódio e Charles Leclerc no quarto lugar da classificação, apesar dos problemas de travões sentidos pelo monegasco, Frédéric Vasseur diz estar “bastante satisfeito com o passo que demos em relação a 12 meses atrás”, garantindo que a sua equipa vai continuar a esforçar-se para melhorar o seu rendimento.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA