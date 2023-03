GP Arábia Saudita F1, Fred Vasseur: “vai ser mais sobre estratégia do que outra coisa” | AutoSport

Charles Leclerc foi um dos protagonistas na sessão de qualificação do Grande Prémio da Arábia Saudita, mas devido à penalização que tem de cumprir, vai arrancar fora do top 10 depois de ser o segundo piloto mais rápido, o que fez Frédéric Vasseur mais satisfeito agora com a performance da Ferrari do que no Bahrein.

“Foi uma boa qualificação da equipa no geral. Temos ritmo, ficamos um décimo atrás do Pérez e com o Carlos [Sainz] com o quinto tempo, vamos arrancar de quarto, mas no geral mostramos ritmo e vamos ver amanhã, a estratégia conta muito”, disse o responsável da equipa italiana no final da sessão de qualificação. Vasseur aponta para que a corrida seja marcada pelas estratégias do que pelo ritmo puro dos monolugares e pilotos, afirmando que “o ritmo de corrida foi bom na sexta-feira, a situação é diferente do que no Bahrein. Temos mais aderência e é menos abrasivo, mas vamos ver amanhã, porque vai ser mais sobre estratégia do que outra coisa”.

Ao contrário de Leclerc, Carlos Sainz provocou algum nervoso miudinho na box da Ferrari depois de um exagero na Q1. “Cometeu um erro no início da Q1 e tivemos de usar o segundo jogo de pneus, o que significou apenas um disponível no Q3. Perdeu algum tempo na curva 1, mas temos de somar pontos algum dia”, afirmou Vasseur sobre o episódio do piloto espanhol.