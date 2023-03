GP Arábia Saudita F1: Ferrari substituiu motores de ambos os carros | AutoSport

A Ferrari não se ficou pela substituição da centralina no monolugar de Charles Leclerc, que vai penalizar 10 lugares na grelha de partida para a corrida de domingo. Confirmando que como “precaução adicional” à falha detetada no Bahrein e que levou à desistência do piloto monegasco, os italianos vão trocar vários componentes das unidades motrizes de ambos os monolugares, sem que tenham de penalizar.

Leclerc e Carlos Sainz terão novos motores de combustão interna, mantendo os do Bahrein na sua ‘pool’ de componentes disponíveis, e por isso reutilizáveis, além de um novo MGU-H para o #16 do monegasco.

Também Lando Norris terá um motor de combustão interna, turbo, MGU-H e MGU-K e um sistema de escape. Sergio Pérez tem uma nova centralina e armazenamento de energia.