GP Arábia Saudita F1: Ferrari preocupada com ritmo de qualificação | AutoSport

A Ferrari mostrou potencial para ser a mais forte candidata a ser a mais forte no segundo pelotão mas há ainda muito trabalho pela frente para a Scuderia.

Charles Leclerc e Carlos Sainz mostraram um bom ritmo de corrida e os dados mostram que ficaram marginalmente acima da Red Bull neste capítulo, o que evidencia bem o potencial da equipa italiana neste fim de semana. No entanto, o ritmo de qualificação não foi o melhor e a Ferrari ficou atrás da Alpine e da Alpha Tauri, as boas surpresas até agora e até mesmo da McLaren, que em ritmo de corrida ficou bem atrás da Ferrari. A McLaren costuma esconder o jogo na sexta, mas já vimos que a nova unidade motriz Ferrari é forte e pode dar vantagem, numa pista onde, teoricamente, a vantagem seria da McLaren.

A Alpha Tauri poderá surpreender, com o inevitável Pierre Gasly a destacar-se enquanto a Alpine, depois do excelente resultado no Qatar, parece estar bem encaminhada para um fim de semana produtivo. Quem está a ter muitas dificuldades é a Aston Martin, para já, com um ritmo de corrida e qualificação até inferior ao da Williams