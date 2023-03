GP Arábia Saudita F1: Ferrari confirma penalização na grelha de Charles Leclerc | AutoSport

A segunda prova do calendário de 2023 da Fórmula 1 ainda não arrancou, mas Ferrari já tem más notícias para Charles Leclerc. Frédéric Vasseur confirmou hoje que a equipa teve de trocar de centralina no SF-23 nº 16, o que vai resultar numa penalização de 10 lugares na grelha de partida para a corrida do Grande Prémio da Arábia Saudita.

Os mecânicos da equipa italiana já tinham substituído este mesmo componente, que controla toda a componentes eletrónica do monolugar, ainda antes do GP do Bahrein, mas na mesma corrida o piloto monegasco teve de desistir por problemas técnicos no seu carro, sendo necessária nova troca antes da segunda ronda do ano. Por ser o terceiro componente usado quando as regras só permitem dois por temporada, Leclerc será penalizado, não tendo sido ainda confirmado pela equipa que não possa acontecer mais alguma troca de outro componente.

“No domingo, tivemos duas questões diferentes”, disse o chefe de equipa Frédéric Vasseur já em Jidá. “O primeiro foi na manhã de domingo, quando ligamos o carro, e o segundo foi na corrida. Infelizmente, nas duas vezes foi por causa da unidade de controlo eletrónico, a centralina. É algo que nunca experimentamos no passado. Espero que agora esteja sob controlo, mas temos uma análise profunda a fazer sobre isto. Infelizmente, vamos ter de suportar a penalização em Jidá, porque temos apenas uma reserva de duas unidades para a época”.

Sem ainda ter pontuado, após a desistência no Bahrein, Leclerc enfrenta agora uma penalização que lhe pode custar mais pontos e com uma situação com o monolugar que o pode vir a penalizar mais vezes durante a época.