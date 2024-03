GP Arábia Saudita F1, Fernando Alonso: “confirmámos que estamos na luta com a McLaren e Mercedes” | AutoSport

Fernando Alonso ficou contente com a sua qualificação que apelidou de “fantástica” e tem as suas esperanças para a corrida em Jeddah. Este resultado supera o seu sexto lugar na grelha do fim de semana passado, mas depois de ter andado para trás na corrida no Bahrein, quer agora evitar que o mesmo aconteça em Jeddah. Com Lance Stroll também a conseguir um lugar no top 10, a Aston Martin pode estar satisfeita com o seu desempenho, com o AMR24 claramente rápido numa volta. Mas a batalha atrás do Red Bull de Max Verstappen – novamente na pole – é incrivelmente equilibrada e Alonso sabe que terá uma corrida difícil para manter o quarto lugar: “Foi fantástico para nós, o desempenho de uma volta deste carro parece muito forte. Foi forte no Bahrein, foi forte em todos os treinos livres. Aqui e agora, na qualificação, confirmámos que estamos agora na luta com a McLaren, com a Mercedes, o que é um pouco surpreendente. No Bahrein fomos fortes numa volta e depois acabámos na nossa posição natural na corrida, a quinta equipa mais rápida atrás dos quatro primeiros. Por isso, na corrida queremos evitar isso, começamos em 4º e esperamos não ficar atrás dos Mercedes e dos McLaren. Há cinco dias éramos claramente a quinta equipa mais rápida e não creio que pudesse ter mudado tão rapidamente. Qualificamos-nos muito bem nas duas últimas provas. Agora, fizemos algumas alterações no set-up para melhorar o desempenho na corrida, mas só aí teremos a resposta”, disse Alonso.